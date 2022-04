El contraataque de Trovato

El mismo Trovato salió al paso ante las acusaciones en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) a defender las contrataciones, las deudas asumidas y esclarecer la llegada de Polenta.

“A Diego se le compra el pase por USD 1.000.000. Los Ángeles Galaxy pide por su pase USD 2.500.000; nosotros negociamos con el jugador, a él le debían allá, él rescinde su contrato, en vez de pagar su pase a Los Ángeles se le paga a él y se compra su pase. En el contrato se pone comisión del agente para no poder comprar el pase, porque FIFA pena eso”, explicó Trovato sobre la contratación del defensor uruguayo. Además el reclamo que hoy hace el jugador es algo que validó: “Yo no tengo nada que ver con la rescisión; esa se hizo unilateralmente y le demandó el jugador al club por todo el contrato”.

En cuanto a todas las acusaciones que recibe por parte de la dirigencia actual, Trovato dijo: “Algunos dirigentes fingen demencia, me da lástima y pena, tengo mensajes personales al WhatsApp felicitando las contrataciones, los mismos que hoy dicen que no saben nada (...) Por eso digo que son algunos que están desestabilizando a Olimpia, son esos mismos que le conspiraron a Brunotte y ahora en breve le van a estar conspirando a Cardona”, disparó el ex mandamás.

Cheques firmados. Miguel Cardona, en charla con El Extra de FALG, aclaró que son dos cheques firmados, uno por Trovato y otro por Brunotte, estos suman USD 600.000 los reclamados por Polenta. “Mi urgencia no es solamente USD 600.000, sino que nuestro problema es USD 10.500.000, que es lo que Olimpia debe en total, lo de Polenta, Adebayor, Domingo, todo lo que no estaba de acuerdo en asamblea”, destacó Cardona en su alocución.



El ex presidente de Olimpia validó su gestión y las contrataciones que hizo.



“Dejé mi vida por más de 6 años, fueron 10 años de trabajo incansable. Cuando recibí el Olimpia tuve que poner millones de mi bolsillo”.