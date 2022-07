El compromiso del goleador

El delantero de Cerro Porteño, Marcelo Moreno Martins, en conferencia de prensa reconoció que hubo sondeos de otros clubes para el segundo semestre del 2022, pero ratificó su prioridad con Cerro Porteño.

“Hubo sondeos, hablaron con mi empresario, pero en ningún momento quise moverme de Cerro Porteño por todo lo que he vivido acá, por el cariño que me brindó el hincha y también de otros clubes. Paraguay me ha recibido muy bien y yo valoro eso. Por eso dije que no estaba interesado en salir y al final decidí quedarme acá”, expuso el atacante que anotó en la victoria ante el 12.