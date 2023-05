El Ciclón se mete a semis en el Prémium

Mañana se definen dos series con los choques desde las 21:00 entre: Olimpia vs. Villa Hayes (Polideportivo de la Inmaculée, en la ida 1-1), Exa Ysaty vs. San Cristóbal (en Colegio Ysaty; en la ida ganó San Cristóbal 2-1). Para el domingo 21, a las 12:15 en Sol de América chocan Afemec vs. 3 de Febrero (en la ida el empate fue 3 a 3).

EN FEMENINO. La Conmebol realizó el sorteo de grupos de la Copa Libertadores femenina que se jugará en el Comité Olímpico Paraguayo (COP) del 4 al 11 de junio.

Por Paraguay participará Exa Ysaty que integra el Grupo A junto a San Lorenzo de Argentina, Santo Domingo de Ecuador, Pumas de Venezuela y Marte de Perú.

En el Grupo B se encuentran Instituto de Brasil, Kapital Soccer de Colombia, Always Ready de Bolivia, Peñarol de Uruguay y Deportes Valdivia de Chile.