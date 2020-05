El cese de clases golpea a más de 600 transportistas del Alto Paraná

Los transportistas escolares agremiados ya realizaron varias reuniones para barajar las posibilidades que tienen para poder subsistir económicamente durante los ocho meses restantes del año escolar, en el que quedan sin trabajo, sumados a los meses del inicio de la cuarentena.

GOLPE AL BOLSILLO. Silvino Aranda, uno de los agremiados, dijo que ya enviaron tres notas a las autoridades para pedir una salida a la situación que se presenta con el sector, cuyos presupuestos no cumplen con los requisitos del crédito blando ofrecido para las pequeñas y medianas empresas por parte del Gobierno. La última reunión se realizó el martes pasado entre agremiados de Ciudad del Este, Minga Guazú y Presidente Franco.

Solamente en Ciudad del Este hay más de 400 pequeñas empresas de transporte escolar, las cuales actualmente están paradas debido a la cuarentena total para los escolares desde mediados de marzo y con la suspensión de las clases presenciales hasta fin de año.

“Quedamos prácticamente sin trabajar, somos contribuyentes, pagamos impuestos con el Municipio y Gobierno, ahora quedamos sin trabajo en estos momentos. Tenemos cuentas que cubrir, no tenemos ahorro para poner en condiciones los vehículos, todos los años recurrimos a préstamos para poner en condiciones nuestros vehículos, como comprar cubiertas, pinturas y tapizados. No sabemos qué va a pasar con nosotros, durante el año ya no vamos a tener ingresos”, dijo.

El transportista escolar sostuvo que desde hace 20 años trabaja en el rubro, pero tiene como compañeros a otros que están más de 30 años y que están atravesando la misma situación. “Queremos un subsidio emergente desde mayo hasta diciembre. Algunos compañeros ya verificaron el proyecto del Gobierno para los mipymes, los requisitos, pero están viendo que para acceder al préstamo se necesita un ingreso bruto de G. 40 millones y eso no reunimos en estos momentos”, señaló.

Las asociaciones poseen su personería jurídica, están registradas en las instituciones correspondientes del Estado, pagan impuestos a la Municipalidad del distrito donde trabajan y a otras entidades del Estado, conforme a la versión del dirigente gremial. “Algo tenemos que hacer mientras tanto, pensamos que podemos transportar trabajadores a algunas empresas cuando se flexibilice la cuarentena”, indicó.

situación. Alto Paraná registra 19 infectados por Covid-19 y un caso fatal, de un hombre de 47 años de Presidente Franco. Pese al cierre del Puente de la Amistad, los compatriotas ingresan y son derivados a albergues. De los casos positivos, 11 corresponden a personas oriundas de Ciudad del Este, 6 de Hernandarias y 2 de Presidente Franco.