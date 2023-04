El Centro Cultural Ycuá Bolaños será escenario de Sara

La niña es multicultural, nació en Suiza, tiene tres hermanos; su madre, Sonia Pérez Santos es española y su padre Danilo Gustavo Pedrozo González es oriundo de Caacupé. Todos viven en Suiza.

Con solo 11 años, el año pasado, destacó desde el momento de su selección al quedar entre 40 mil postulantes al mencionado concurso. Sara ya se presentó en Caacupé el sábado pasado, con éxito, presentando una propuesta musical interesante con una peculiaridad bien definida y estilo propio. La niña viene de una dinastía de artistas, pues su padre, abuelos y tíos también son músicos. “Estoy muy feliz de estar de nuevo en Paraguay, es la cuarta vez que visito el país. No sé hablar guaraní aún, pero me gustaría aprender; sin embargo, tengo facilidad de cantar en guaraní y me gusta”, comentó Sara, a quien se puede seguir en su canal de Youtube (@sarapedrozo6032) y Facebook (Sara Pedrozo).