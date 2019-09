El Celeste brilló con fuerza

Fernando de la Mora (3): A. Mujica; L. Esteche, C. Paredes, E. Cristaldo y V. Caballero; M. Aquino (55’ N. Cubilla), E. Morales, P. Ayala (77’ A. González) y J. Quintana; R. Lugo (70’ H. Lusardi) y J. Valiente. DT: H. Acuña.

Resistencia (4): J. Recalde; C. Candia, E. Blanco, B. Sierich y G. Verdún; A. González, E. Ledesma (62’ E. Moreira), C. Garay y D. Zárate; C. Guerreño (88’ J. Colmán) y G. Mendieta (46’ S. Caballero). DT: H. Ovelar.



Intermedia



Los líderes salen a jugar sus encuentros

La fecha 23 de la Intermedia continúa hoy con cinco partidos. Desde las 10.00, Atyrá FC vs. 12 de Octubre, uno de los líderes del torneo (con transmisión de Tigo Sports) y a la misma hora Trinidense vs. Caaguazú.

Desde las 15.30: El otro líder, Guaireña, vs. Gral. Caballero JLM; además, Fulgencio Yegros vs. 2 de Mayo y Ovetense vs. RI 3 Corrales. Principales posiciones: 12 de Octubre y Guaireña 43, Atyrá 39 y 2 de Mayo 37 puntos.