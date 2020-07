El cartismo volvió a reclamar juramento de HC como senador

“Escuchando el informe del presidente Mario Abdo y a la vez reclamando el respeto a la voluntad popular , la soberanía reside en el pueblo”, señaló Núñez exhibiendo un cartel en su banca con la frase: “Horacio senador, sí jura”.

Cabe referir respecto al punto, que el ex presidente no juró en 2018, dado que el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo no lo convocó en base a que la CN señala que los ex presidentes son vitalicios y no senadores activos. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana hizo una sutil crítica al Ejecutivo, pero valoró principalmente la gestión en Salud.

Si bien dijo que aún falta llegar a la clase baja “están continuando obras del gobierno anterior y eso ayuda a la reactivación, pero todavía falta que los recursos lleguen a los pequeños empresarios”.