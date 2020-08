El “Capitán” navega en medio de los escraches

Al “Capitán” Julio Mazzoleni le toca navegar esta vez en medio de escraches de ciudadanos indignados por las sospechas de corrupción y nuevas restricciones que los obligarán a ajustar aún más los cinturones ante esta crisis que no solo es sanitaria sino también económica.

Anoche, frente a su residencia en el barrio Carmelitas de Asunción, “Ciudadanos cansados de las mentiras y robos” –como se hicieron llamar para la convocatoria en redes sociales– entre carteles de repudio le gritaban que renuncie.

Una comitiva policial acompañó al ministro de Salud hasta la puerta de su vivienda; de hecho, ya lo aguardaban en frente, tras anunciarse previamente la manifestación de quienes se muestran disconformes con su gestión.

Más temprano, otra protesta se llevó a cabo en la ciudad de San Lorenzo. Comerciantes molestos por la “cuarentena social” dispuesta por el Gobierno se aglutinaron sobre la calle Miranda Cueto esquina Del Agrónomo con las consignas “Unidos para evitar el cierre de los comercios en Central”, “¡Central no retrocederá, no me quedo en casa!” e “Igualdad para todos”.

Los comerciantes de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA) también señalaron preocupación ante la implementación de la cuarentena social que limitaría la circulación del transporte público, sobre todo de media y larga distancias. Temen que la medida les ocasione grandes consecuencias económicas, debido a que desde la reactivación de los viajes para el interior del país, solamente los viernes y sábados tienen más gente.