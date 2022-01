El canciller ya se recuperó de un segundo contagio de Covid

Fuentes de la Cancillería confirmaron que ayer Acevedo acudió a la oficina por unas horas para retomar sus funciones como responsable de la diplomacia paraguaya. Como él, también el vicecanciller, Marcelo Scappini se contagió de coronavirus y no precisó hospitalización. Ya tiene el alta médica, pero se tomará una semana de vacaciones, informó a Última Hora. Ambos funcionarios contaban con dos dosis de la vacuna anti-Covid-19 que, según reconocieron, les ayudó a sobrellevar mejor los síntomas y a no requerir internarse en un centro asistencial. Por su estado, el ministro no pudo participar, el viernes pasado, de la cumbre de cancilleres de la Celac en Argentina.