El campeón transmite confianza

El hecho pintoresco tuvo como protagonista a Richard Ortiz, quien llegó a su quinta amarilla y está suspendido para el próximo juego ante Capiatá. “Cuando me sacaron la tarjeta amarilla parecía como si hubiera marcado otro gol por cómo se festejó (anotó el tercer gol)”, dijo el volante en contacto con Fútbol a lo Grande.

Ortiz buscó la amonestación para llegar sin problemas al clásico (en la fecha 17, el 4 de noviembre) y extremó recursos para que el árbitro se la muestre. “Faltando cinco minutos, en varias jugadas entré con fuerza buscando la tarjeta, pero como no me sacaba no me quedó otra que buscarla de otra forma. Por eso tardé en el saque de arco y luego tomé un poco de agua. Algo tenía que hacer”, confesó.

Para finalizar, el jugador decano dejó en claro que van partido a partido en busca del objetivo, el bicampeonato: “Ahora está el juego por Copa Paraguay ante General Díaz y luego, Capiatá, el domingo. Pero el clásico va a ser un partido clave para nuestras aspiraciones al título y vamos a salir a ganarlo”.

Sin edad. Con 16 años, Hugo Quintana está asentando en el onceno de Daniel Garnero, y según él, mucho tiene que ver el respaldo de sus compañeros. “Como me dijo una vez un técnico: ‘La pelota no tiene edad’. Así que no me preocupa eso cuando entro a la cancha, solo me importa demostrar lo que puedo hacer”.

En tanto, respecto al rendimiento del equipo, Julián Benítez expresó que han levantado mucho su nivel en estos dos últimos partidos y eso les transmite mucha tranquilidad: “Es importante la ventaja que logramos a esta altura del campeonato. Ahora, lo importante va a ser que no nos relajemos, sino que sigamos de esta forma”.

Molestia de Mendieta no sería de gravedad

William Mendieta no pudo terminar el juego ante Luqueño por una molestia muscular, la cual, según los informes aún no oficiales por parte del club, no sería de gravedad. De esta forma, el 10 franjeado, que abandonó el juego al finalizar la primera parte, trabajaría de forma diferenciada los primeros días y llegaría en condiciones para el juego del domingo ante Capiatá.

En caso de que no pueda estar al 100%, Julián Benítez será quien lo reemplace, así como lo hizo en el choque ante el Auriazul.

LA COPA. El miércoles, desde las 16.00, Olimpia se enfrenta a General Díaz por Copa Paraguay, duelo en el que Daniel Garnero pondrá un equipo con lo mejor que tiene en el plantel. Se maneja la posibilidad de que Richard Ortiz dispute este duelo para no perder ritmo, algo que el DT confirmará o no en la fecha.