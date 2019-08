El BCP identificará y supervisará a los grupos económico-financieros

De esta manera, la banca matriz reconoce la existencia de grupos que ofrecen diferentes servicios financieros con accionistas, administraciones o recursos en común, y se lanza a la tarea de identificarlos y supervisarlos de manera unificada.

El grupo económico-financiero es definido como aquel conformado por dos o más personas, físicas o jurídicas, financieras o no, nacionales o no, en donde al menos una de ellas es supervisada por el BCP. El grupo consolidable, por su parte, es el conformado por personas que ofrecen servicios financieros, regulados o no, pertenecientes a un grupo económico-financiero, donde la que ejerce el control es supervisada por el BCP.

La resolución dispone mecanismos unificados de identificación y administración de riesgos, procedimientos y programas de auditoría interna y estados contables, entre otros. Se extiende a los servicios prestados por entidades financieras, de seguros, del mercado de valores, pagos y los servicios complementarios.

El superintendente de Bancos, Hernán Colmán, anunció que el inicio de la implementación de la supervisión consolidada está previsto para el 1 de enero de 2020; en lo que resta del 2019, se dedicarán a la identificación de los grupos en cuestión. Explicó que esta estrategia forma parte del fortalecimiento de la supervisión basada en riesgos y se encuentra en línea con las mejoras prácticas a nivel internacional. “Es esencial que el supervisor lleve a cabo su labor en base consolidada para todo el grupo financiero y también para no financieros. En esta oportunidad, lo que el Banco Central dice es que vamos a seguir un control y un seguimiento de supervisión de las entidades; no todavía ningún cambio regulatorio ni exigencias prudenciales, que en ese sentido probablemente se requieran algunos cambios legales”, sostuvo.

Agregó que con esta iniciativa se procederá a una integración de los estados financieros, se conocerán los tipos de riesgo que asume cada uno de los integrantes del grupo económico y se identificarán sugerencias que puedan surgir del supervisor.

La eventual identificación de grupos conglomerados podrá ser un paso siguiente, en caso de que surjan riesgos; pero por el momento, Colmán aclaró que la supervisión se limita al negocio financiero y sus derivados.