El año arranca con interesantes precios de commodities

Los granos de soja se siguen encareciendo en el mercado internacional como consecuencia de una inminente disminución de oferta en Sudamérica, entre otros factores.

Teniendo en cuenta los datos del Banco Central del Paraguay, se observa que al cierre de noviembre de 2020, ingresaron al país en promedio USD 300 por cada tonelada de granos, precio que ahora es superado en un 60%.

Respecto al maíz, el director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, explicó que se basan más bien en referencias del mercado local o regional. Actualmente se están colocando en las alcoholeras de San Pedro y Canindeyú a USD 205 por tonelada los remanentes de la zafra 2019-2020.

La situación del trigo es similar, se está comercializando a entre USD 220 y USD 230 por tonelada en Caaguazú, en tanto que aún no se manejan precios a futuro desde el Brasil.

En ambos casos se registró una leve mejora en los precios, pero no en los niveles que experimenta la soja.

Cautela. Si bien se observa una auspiciosa cotización de los granos de soja, Pastore aclaró que no se están cerrando actualmente nuevos contratos debido a la incertidumbre en la producción ante los riesgos de sequía. “Los valores son interesantes, pero vender caro y no tener producción no sirve de nada. Lo que nosotros necesitamos realmente es tener abundante producción y que luego sean acompañados de buenos precios también”, advirtió.