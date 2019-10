El “29” no detiene su marcha

29 de Setiembre derrotó 2-1 al 3 de Febrero de la Chacarita y llegó a su octavo juego sin perder en la Primera B, donde es líder absoluto con 55 puntos. Detrás lo siguen Ameliano con 47 y Tacuary con 45, que deben jugar por la fecha 26. Estadio: Martín Torres de Trinidense (local 29 de Setiembre). Árbitro: Carlos Benítez. Líneas: Blas Rojas y Christian Giménez. Goles: 48' Michel Franco y 58' Carlos Segovia c/s/v (29); 41' Daniel Valdovinos (3F). Recaudación: G. 780.000 por 52 pagantes.

Ayer, además, General Caballero de Zeballos Cué derrotó de visita 1-0 a Martín Ledesma. Hoy la fecha continúa con: Tembetary vs. Tacuary (16.00, por Tigo Sports), Atlántida vs. 3 de Noviembre y Cristóbal Colón JAS vs. Pilcomayo (ambos desde las 16.15).

Intermedia. Ayer además se dio inicio a la fecha 25 donde Rubio Ñu y RI 3 Corrales igualaron 0-0 en La Arboleda de Santísima Trinidad. Fecha que continuará hoy con un solo juego: Trinidense vs. Resistencia, desde las 10.00, con televisación de Tigo Sports.

El plato fuerte de la fecha será mañana, a las 10.00, cuando en el Parque del Guairá, Guaireña reciba al 12 de Octubre, choque de escolta vs. líder. Guaireña suma 46 unidades y el “12”, 47.

Primera C. En la última categoría, hoy se jugará un partido por la fecha 22, la última del torneo. Pinozá recibirá a Pettirossi desde las 16.00. Recordemos que cuatro partidos fueron postergados, los que definen el campeonato, vicecampeonato y el descenso, esto debido a la protesta pendiente que tiene Olimpia de Itá contra Valois, por una presunta inclusión antirreglamentaria de un jugador.

(*) Cronista de Fútbol Aficionado.