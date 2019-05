El 12 de Octubre vuela alto

El conjunto de la Ciudad del Ñandutí sumó con esta victoria 12 puntos y es único líder de la categoría, mientras que Resistencia quedó con 5 unidades.

Estadio: Luis Salinas (local 12 de Octubre de Itauguá). Árbitro: Alipio Colmán. Líneas: Guido Miranda y Jorge Mercado. Goles: 2' Víctor Ávalos, 59' Rodrigo Alvarenga y 64' Bonifacio Roa (12O); 7' Esteban Ramírez, de penal (R). Amonestados: 47' Derlis Martínez y 80' Gustavo Navarro (12); 33' Bruno Sierich, 40' Alejandrino Gamboa y 48' Fernando Garcete (R). Recaudación: G. 4.840.000 por 242 pagantes.

12 de Octubre (3): Mauro Cardozo; Jonathan Roa, Gustavo Navarro, Juan Villamayor y Víctor Barrios; Iván Ocampos (31' Armando Torres), Marcelo Paredes, Juan Abente y Derlis Martínez; Óscar Núñez (46' Rodrigo Alvarenga) y Víctor Ávalos (55' Bonifacio Roa). DT: Miguel Cristaldo.

Resistencia (1): Hilario Navarro; Alejandrino Gamboa, Fernando Constantini, Ricardo Martínez y Bruno Sierich; Fernando Garcete (46' Fredy Fariña), Esteban Ramírez, Santiago Caballero y Alexander González; Diego Zárate (22' Adriano López) y Rodrigo Amarilla (18' Críspulo Peña). DT: Iván Almeida.

3 de Feb. 1

Ovetense 1

Édgar Medina - Ciudad del Este.

3 de Febrero y Ovetense igualaron 1-1 en un partido de trámite parejo, con dominio compartido; el primer tiempo para los rojos del Este y el segundo para los albirrojos de Coronel Oviedo.

Estadio: Antonio Aranda Encina (local 3 de Febrero). Árbitro: David Ojeda. Líneas: Silvio Alfonso y Lucio García. Goles: 46' César Giménez (3F); 64' Julio Chávez (O). Amonestados: 29’ Salvador Centurión y 87' Derlis Chávez (3F); 42’ Diego Rivero (O). Recaudación: G. 4.660.000 por 163 pagantes.

3 de Febrero (1): Ariel Paniego; Eric Gómez, Ever González, Brahian Palma y Alexis Paredes; Salvador Centurión (75' Édgar González), César Llamas, Derlis Chávez y William Garcete (30’ Brendix Parra); César Giménez (75' Vinicius Pereira) y Digno González. DT: Eduardo Rivera.

Ovetense FC (1): Blas Hermosilla; Leandro Benítez (24’ Eduardo Valdez), Carlos Gini, Óscar Jiménez y William Ferreira; Sergio Brítez, Roberto Cocheré, Diego Rivero y Fernando Sanabria; Óscar Pintos (48' Wilson Rojas) (89' Blas Irala) y Julio Chávez. DT: Daniel Lanata.

Hoy: La cuarta fecha de la Intermedia se termina hoy con 5 partidos. El matutino será entre General Caballero de Juan León Mallorquín vs. Independiente de Campo Grande (10.00); luego tres juegos se desarrollarán desde las 15.00: Fulgencio Yegros vs. Guaireña, RI 3 Corrales vs. Fernando de la Mora y Deportivo Caaguazú vs. Sportivo Iteño; para cerrar la jornada de domingo con el clásico de Trinidad entre Rubio Ñu vs. Trinidense (desde las 16.30, televisado por Tigo Sports).

Posiciones: 12 de Octubre (+1) con 12, Atyrá FC (+1) 7, Independiente CG y Fernando de la Mora y 2 de Mayo (+1) 6, Resistencia (+1) y 3 de Febrero (+1) 5, RI 3 Corrales, Guaireña FC y Sportivo Iteño 4, Rubio Ñu y Ovetense FC (+1) 3, General Caballero JLM, Trinidense y Fulgencio Yegros 2, Deportivo Caaguazú 1 punto. (+1) Un partido más jugado en comparación al resto de los equipos.