El “12” lidera y Atyrá lo escolta

Estadio: Luis Salinas de Itauguá (local “12”). Árbitro: Carlos Amarilla. Líneas: Cristóbal Alderete y César Caballero. Goles: 33' Víctor Barrios y 75’ Juan Abente, de penal (12O); 63' Tomás Centurión (3F). Exp.: 86' Édgar Curtido (12O); 91' Ángel Arce (3F).

12 de Octubre (2): M. Cardozo; V. Barrios, J. Villamayor, G. Navarro y É. Curtido; J. Abente, M. Paredes, Ó. Núñez (56' R. Alvarenga) y D. Martínez; I. Ocampos (41' A. Torres) y V. Dávalos (70' F. Ovejero). DT: M. Cristaldo.

3 de Febrero (1): C Paniego; E. Gómez (29' J. Melgarejo), É. González, Á. Arce y L. Paredes; D. Chávez (77' V. Pereira), C. Llamas, M. Ramos (44' B. Parra) y D. González; C. Giménez y T. Centurión. DT: E. Rivera.

Clásico igualado. Richart González - Villarrica. Guaireña y Ovetense igualaron 1-1 en Villarrica con un arbitraje polémico. Estadio: Parque del Guairá (local Guaireña FC). Árbitro: Sixto Mercado. Líneas: Cristhian Giménez y Juan Mendoza. Goles: 14' Ángel Orué (G); 65' Julio Chávez (O). Guaireña FC (1): H. Espínola; V. Rojas, R. Toledo, M. Ferreira (30' C. Guerreño) y M. Acosta (73' P. Delvalle); Á. Orué, C. Duarte, R. Piris y A. Cristaldo (10' L. Fernández); M. Acosta y M. Gamarra. DT: Troadio Duarte.

Ovetense FC (1): B. Hermosilla; A. Valdez, Ó. Jiménez, C. Gini y L. Benítez (50' J. Chávez); W. Ferreira, R. Cocheré, D. Rivero y Ó. Pintos (77' R. Martínez); C. Ledesma (59' W. Rojas) y F. Sanabria. DT: Daniel Lanata.

Atyrá se pone de escolta. Darío Bareiro - Atyrá. Atyrá FC derrotó 2-1 a Rubio Ñu, quedó como único escolta y empieza a ilusionar a su gente. Estadio: San Francisco de Asís (local Atyra FC). Árbitro: César Herebia. Líneas: Jorge Molas y Pablo Rojas. Goles: 7' Ariel Coronel y 43' Juan Chaparro (AFC); 32' Reinaldo Ocampo, de penal (RÑ). Expulsado: 88' Ramón Cardozo (RÑ).

Atyra FC (2): J. González; G. Ferreira, J. Acosta, S. Tani y A. Coronel; H. González, F. Rivarola (85' Á. Vera), D. Escobar y C. Ripoll (76' C. Arce); J. Martínez (59' M. Cáceres) y J. Chaparro. DT: Ángel Martínez.

Rubio Ñu (1): J. López; J. Pérez, O. Ayala, P. Riveros y V. Ayala; R. Domínguez, R. Ocampo, F. Ferreira (29' C. Riveros) y A. Pereira (60' C. Correa); A. Arce y J. Sanguina (46' R. Cardozo). DT: Robert Pereira.

La primera de Resi. Fernando Noceda - Cronista FA. Resistencia logró su primera victoria al superar por 2-0 al Deportivo Caaguazú. Estadio: Tomás Beggan Correa (local Resistencia). Árbitro: Sergio Melgarejo. Líneas: Lucio García y Héctor Balbuena. Goles: 52' Esteban Ramírez, de penal, 75' Bruno Sierich (R). Amonestados: 57' R. Martínez, 73' A. Medina, 75' B. Sierich, 77' E. Ramírez y 90' R. Brítez (R); 5' R. Rolón y 31' D. Ferreira (DC).

Resistencia (2): H. Navarro; A. Gamboa, R. Ledesma (18' F. Constantini) , R. Martínez y B. Sierich; F. Garcete (46' E. Moreira), E. Ramírez, S. Caballero y A. Medina; D. Zárate (27' A. López) y R. Brítez. DT: Iván Almeida.

Dpvo. Caaguazú (0): P. Flores; P. Miranda, O. Benítez, V. Vera y F. Santacruz (66' G. Romero); L. Aquino (11' D. Ferreira), J. Ferreira, R. Rolón y C. Varela (60' G. Santacruz); I. Duarte y J. Campo. DT: Ángel Gustavo Sotelo.

Paridad en Itá. Mirta Acosta - Cronista FA. Sportivo Iteño y General Caballero de Juan León Mallorquín igualaron 2-2 en un cambiante partido. Estadio: Salvador Morga (local Spvo. Iteño). Árbitro: David Ojeda. Líneas: Nimio Vera y Carlos Cáceres. Goles: 66’ Matías Laxague y 75’ Richard Araujo (SI); 51’ Junior Barreto y 71’ Juan Agüero (GC). Amonestados: 16’ M. López, 70’ R. Morel y 85’ S. López (SI); 23’ J. Barreto, 62’ L. Gallardo, 82’ R. Acuña y 90’ M. Romero (GC). Expulsado: 90’ Andrés Insfrán (GC).

Sportivo Iteño (2): R. Cantero; A. Martínez, E. Bobadilla, F. Vera y E. Benítez; Ó. Martínez, M. López (53’ S. López), D. Villalba (73’ A. Torres) y R. Morel; J. Gil (45’ R. Araujo) y M. Laxague. DT: Adolfo Florentín.

Gral. Caballero JLM (2): A. Bernaola, D. Morel, J. Barreto, O. Cantero y M. Romero; L. Barrios (63’ R. Acuña), L. Gallardo (73’A. Insfrán), D. López y A. Quintana; J. Agüero y B. Villalba (81’ J. Ferreira). DT: Eugenio Ramírez.