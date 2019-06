Ejecutivo promete no emitir decreto para régimen duty free, por ahora

Gustavo Volpe, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), remarcó que se teme una escalada de la informalidad y contrabando, en caso de no existir fuertes controles a las transacciones fronterizas, por lo que se pidió al Gobierno de Abdo Benítez que adopte determinaciones al respecto. Si bien hoy no existe una normativa sobre free shops o duty free en Paraguay, los empresarios buscan evitar que los negocios ingresen mercaderías bajo esta figura de facto, al tener más flexibilidades en el RT, detalló. Indicó que ya se tienen antecedentes de controles que permearon en el pasado.

Acerca de la posible emisión de un decreto concreto que establezca el régimen del duty free, el industrial aseveró que por ahora no hay nada, pero que el Ejecutivo tiene la obligación de estudiar. De todas maneras, si sale una normativa, la misma será consensuada por todos los sectores, señaló.

“El presidente fue claro y contundente, están estudiando. Es una herramienta que el Mercosur permite y, por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de estudiar su implementación en el país. La preocupación es que, en caso de implementarse, tenemos muy poca capacidad de control. Con responsabilidad, el Gobierno va a estudiar. Aquí no hay ninguna posibilidad de que por decreto inmediatamente se pueda acceder ya a los duty free en el Paraguay”, destacó.

En lo que se refiere a las actuales flexibilidades para empresarios de frontera, añadió que Abdo Benítez les aseguró que las facilidades sanitarias que pedían los comerciantes no serán escuchadas. Dijo que estos pretendían pasar productos por encima del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa); algo que el mandatario no permitirá.

Añadió que todo el dinamismo empresarial del país está con problemas, no solo los que trabajan en las ciudades limítrofes y es por eso que debe encontrar un consenso.

COMPROMISO. La ministra Liz Cramer garantizó que la instrucción del Gobierno es escuchar a todas las partes y seguir ahondando en todas las normativas. Enfatizó que en aquellas reglamentaciones para el comercio fronterizo en las que el conocimiento todavía es incipiente, se trabajará para lograr un amplio consenso.

El Decreto 1931, emitido días atrás por el Ejecutivo, estableció el nuevo RT, que despertó las alarmas en el ámbito empresarial, pues se teme que sea el primer paso para establecer el modelo de negocios duty free en el país, el cual incluso puede montarse en cualquier zona, no solo en Ciudad del Este. La nueva disposición establece la reducción del IVA de importación al 1% (del 1,5%) para las tiendas que se acojan bajo esta normativa. El tributo se elimina cuando se produce una transacción entre empresas importadoras que están dentro del RT.

“No existen los impuestazos en la reforma tributaria”

Gustavo Volpe también se refirió al polémico proyecto de reforma tributaria y justificó la iniciativa que salió del Ejecutivo, que actualmente se encuentra para su tratamiento en el Congreso Nacional. Mencionó que no entiende por qué algunos sectores hablan de impuestazos, siendo que no existe aumento de gravámenes. Sobre los reajustes al impuesto selectivo al consumo (ISC), dijo que el planteamiento es aumentar en conceptos que son prudentes y por su impacto en la salud.

Acerca de la no devolución del IVA agropecuario a los exportadores de granos, expresó que esta disposición aún se podría cambiar en Diputados, instancia en la que ahora tiene que ser tratada la legislación.