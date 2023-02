Ejecutivo monitorea visita de los agentes federales de EEUU

La llegada de la fuerza de seguridad más antigua del país norteamericano generó nuevamente todo tipo de especulaciones en torno a los efectos que viene generando la sanción financiera impuesta por EEUU al ex presidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez.

Inclusive, desde la propia Embajada de Estados Unidos en Asunción se dio la bienvenida al Marshals destacando la presencia en el país para brindar apoyo en el desarrollo de capacidades en seguridad y primeros auxilios.

Según informaron, servirá para ofrecer herramientas y estrategias de trabajo a instituciones locales, fortaleciendo lazos de cooperación.

SOCIOS ESTRATÉGICOS. La ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, mencionó que estos agentes federales de Estados Unidos suelen venir continuamente al país para realizar diferentes trabajos de cooperación.

“Hasta el momento, yo no tengo agenda con ellos. Generalmente nos visitan, pero ahora hasta el momento no me avisaron nada”, significó.

Refirió que depende ahora de lo que pretenda realizar los miembros del grupo que está de visita en el país.

“Nosotros generalmente tenemos reuniones porque ellos son uno de nuestros principales aliados. Solemos mantener reuniones con el Departamento de Estado, de Justicia, cuando vienen otros jefes regionales de la DEA. En este caso, no me pidieron ninguna reunión”, significó la ministra Antidrogas.

Acotó que la Senad suele trabajar con agentes que no pueden tener visibilidad pública por una cuestión de seguridad y confidencialidad del trabajo que realizan.

Rolón refirió que los integrantes del equipo de Marshals se encargan de las capturas internacionales, cumplen las disposiciones de la Fiscalía de EEUU para encontrar fugitivos o procesan información.

En otras misiones suelen venir acompañados de médicos o socorristas.

El presidente de la República permaneció ayer en Mburuvicha Róga donde estuvo recibiendo a sus principales colaboradores, entre ellos, el ministro del Interior, Federico González.

PRIMER ANUNCIO DEL AÑO. El Gobierno de EEUU endureció medidas contra Cartes y Velázquez, quienes recibieron sanciones financieras por parte de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC).

Fue el primer anuncio del año que se realizó en medio de una conferencia de prensa en la sede de la Embajada.

La sanción recayó sobre las empresas Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE, por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes.

A esto se sumó la acusación de que ambos tienen vínculos con el grupo terrorista Hezbollah. Y que hubo pago de sobornos a legisladores a cambio de mantener la lealtad o de impulsar proyectos de interés particular.