Efraín y Euclides pulsean por cerca de 300 mil votos que genera Lugo

Los candidatos presidenciales Efraín Alegre, de la Concertación Nacional Por Un Nuevo Paraguay, y Euclides Acevedo, del Movimiento Nueva República, se disputan el apoyo del senador Fernando Lugo, que permanece hospitalizado en la Clínica Fleni donde se recupera y recibe la constante visita de sus colegas y miembros de la oposición. Detrás de dicha pelea subyace el hecho de que Lugo sigue siendo un gran elector en la oposición, ya que las estadísticas electorales recuerdan que la tercera fuerza política liderada por el ex sacerdote en 2018 recibió cerca de 300 mil votos.

El ex presidente sigue siendo gravitante en la oposición pese a que la próxima semana se cumplen 5 meses de aquel día en que sufrió un accidente cerebrovascular en el recinto del Congreso.

Es así que aún pese a permanecer ajeno a la campaña de los distintos sectores que competirán por la presidencia de la República, debido a su condición de salud, los principales actores en disputa buscan obtener su apoyo.

El principal signo de que persiste la incertidumbre en los sectores de oposición que se disputan a Lugo es que tras la última visita que recibió el ex obispo del candidato presidencial Efraín Alegre, molestó a quienes apoyan a Euclides Acevedo, quien comparte la fórmula con el senador Jorge Querey.

Tras la visita a Lugo, hábilmente Alegre salió a decir que le puso al tanto al ex presidente de los avances de la Concertación, generando el malestar en la otra facción.

De hecho, el senador Sixto Pereira salió ayer al paso de las expresiones de Alegre y lo tildó de oportunista. Pereira conforma la lista al Senado que encabeza Lugo.

“... Son oportunistas al querer utilizar la imagen de Lugo, eso demuestra debilidad y no tienen credibilidad, por eso se rebuscan y usan la imagen de Lugo”, aseveró el senador, quien a su vez instó a que se guarde respeto por la salud de Lugo, quien pese a seguir su proceso de recuperación sigue convaleciente.

De hecho, para no mezclar la salud de Lugo y la cuestión que atañe a la disputa de 2023, el médico de cabecera de Lugo, su colega y senador Jorge Querey, admitió que Lugo seguramente no sabe de la dupla que conformó con Euclides, confirmando que él no se lo contó en espera de una recuperación completa.

Fórmula. En el escenario de la Concertación se plantean varias fórmulas acerca de dónde obtener la suma necesaria para alcanzar los votos para derrotar a la fórmula colorada en 2023.

Por eso la suma de votos que pueda aportar el FG para cualquier lado es gravitante. El Frente Guasu logró en 2018 unos 279 mil votos

Pero la actual coyuntura hace que el Frente Guasu se divida en dos fuerzas y no unificada como cuando Lugo llevaba la batuta y estaba activo. Esta situación se refleja en que Esperanza Martínez y Carlos Filizzola están con el proyecto de Efraín y otro grupo de senadores con Euclides.

Inclinan balanza. Aún cuando se aguarda que la izquierda se incline decididamente hacia un candidato, la Concertación tiene una estructura más amplia y no directamente dependiente del FG. Esto se da porque a diferencia de 2018, la Concertación sumó a Patria Querida y la Alianza Encuentro, en la que están las fuerzas parlamentarias de Encuentro Nacional y Hagamos. Solo PPQ y Hagamos en 2018 en conjunto sumaron más de 270 mil votos, casi igual al FG.

280.000 votos obtuvo la lista 40 del Frente Guasu, liderada por el senador Fernando Lugo, y el sector se consolidó.