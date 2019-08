Efraín pide renuncia a Marito ante los indicios de traición

El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, reivindicó el proceso de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez, por todo lo que rodea a la firma del acta bilateral, que para su partido encierra una alta traición a la patria. Con base en los nuevos mensajes que se dieron a conocer ayer entre el mandatario y el ex titular de la ANDE Pedro Ferreira, pidió la renuncia del mandatario.

El líder de la oposición señaló que los mensajes publicados, donde se confirma que Marito estuvo en conocimiento de los detalles de la cuestionada negociación en torno a la energía de Itaipú, incriminan más al presidente en lo que denominó una “entrega de la soberanía”.

“Los mensajes lo comprometen mucho más, porque decíamos que no podíamos quedarnos con el florero (por el cargo de vicepresidente), sino que debíamos ir mucho más porque es compromiso del presidente”, señaló y desarmó la tesis por la que Marito salió a justificarse diciendo no conocer los alcances del acta.

“Ningún acuerdo de las altas partes sobre Itaipú puede hacerse sin el consentimiento del presidente y él no puede decir que no entiende y si no entiende, mucho menos puede ser presidente”, cuestionó.

“Estos hechos de traición son responsabilidad suya”, sentenció Alegre.

Ayer los liberales hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a las manifestaciones en contra del gobierno de Mario Abdo.