Efraín evita opinar sobre posible chapa con Soledad Núñez

El presidenciable del PLRA, Efraín Alegre anunció que presentará a su dupla para las internas de la concertación el próximo 15 de agosto. Fue anoche durante el programa Políticamente Yncorrecto, emitido por Telefuturo.

Efraín evitó opinar sobre la posibilidad de que la ex ministra de Senavitat, Soledad Núñez sea la candidata a vicepresidenta, cuando Luis Bareiro le señaló que ya es un secreto a voces que la misma será la candidata. “Si vos no me preguntas y ya sabes todo, yo tampoco voy a opinar”, respondió Efraín, evadiendo la consulta.