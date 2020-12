Efraín dijo que convención es cartista y mau

El titular partidario desarrolló una agenda totalmente ajena de la que hacían sus detractores y prefirió ir visitando algunas bases en varios distritos del país.

Mediante un mensaje vía redes sociales, compartió su análisis sobre la convención que calificó de mau (ilegal).

“Qué es esto de querer desdoblar o no desdoblar. Hay una intención detrás y hay que ser claros, no hacer las elecciones de autoridades partidarias”, manifestó.

Agregó que quienes promueven la convención le hacen el juego al cartismo y temen llevar a cabo elecciones en junio porque perderán. “Ellos no quieren que el partido elija a su presidente. ¿Y por qué? Porque operdéta tuichaiterei (su derrota será grande)”, señaló.

Si bien había advertido que la convención extraordinaria llevada a cabo ayer carece de legalidad y es nula, refiriendo que la mayoría de los senadores “traidores” se vendieron a la mafia cartista y al gobierno de Mario Abdo Benítez, quien en la víspera estuvo pendiente del resultado de esta convención.

Aún así, repitió que fue “un proceso mau, porque uno que se hace en forma convoca con tiempo y a representantes de todos los sectores en todas las mesas y así ya no les roban a nadie. Esta es una convención cartista y colorada. Están espantados porque el 20 de junio en ese acto serán castigados los traidores”, dijo.

Aseguró que el evento fue financiado por Horacio Cartes y Abdo Benítez y lamentó que una mayoría de senadores se hayan prestado.

No obstante, ratificó que los enfrentará en junio, pues adelantó que el cronograma no se cambiará. “Estaremos con el estatuto y con el respeto a la Constitución Nacional. No hay prórroga de mandato”, aseveró.

Alegre ironizó vía redes sociales que los resultados estaban cantados y que ni siquiera se puede tener fe de que los 400 votos hayan sido depositados de forma legal, puesto que el oficialismo no participó. En apoyo a la tesitura de respeto a la institucionalidad, habló el ex presidente del PLRA y ex senador, Miguel Abdón Saguier, diciendo que sin reglas no hay democracia.