Efraín cuestiona a Godoy, pero PLRA aún no baja línea

“Ahora hablan del defensor del Pueblo, miren su nombre: defensor del Pueblo, el cual es un título muy grande para un delincuente y sinvergüenza. Hace casi diez años está al frente de esa institución y no solamente no le defiende al pueblo, sino que le está robando al pueblo”, sostuvo.

Añadió que la “mafia” empezó a operar en torno a brindar salvataje a Godoy. “Miren cómo funciona la mafia, igual que cuando se inició el proceso de juicio político contra la fiscala general de la mafia (sic), Sandra Quiñónez, ahora ya existen los sinvergüenzas que ya están prestos a salvar al defensor por que no corra el juicio. Ahora es así mismo de nuevo. Horacio Cartes, jefe del crimen organizado y de la mafia transnacional, sale en favor del defensor porque es un corrupto y delincuente al igual que Cartes. Esa es la realidad y ese es el cambio que debemos hacer, uno auténtico y verdadero para poder sacar adelante al país”, sentenció.

Divididos. El juicio político al defensor se puso en marcha en Diputados con la presentación del libelo, que será tratado mañana en plenaria. Sin embargo, a nivel institucional en el seno del Directorio del PLRA este tema no ha sido abordado puntualmente. Es por ello que los diputados en este momento no tienen una recomendación y se sienten liberados en torno a cómo votar. “Yo soy de la postura de que cualquier funcionario cuestionado debe salir a dar explicaciones y abrirse a cualquier investigación. Ahora, en este caso de Godoy no existe una recomendación partidaria ni tampoco de la Concertación”, dijo el diputado Jorge Ávalos Mariño.

Esta realidad dista de cuando se inició el proceso de juicio político en contra de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, cuando el partido había bajado línea y luego de que varios habían desafiado la posición partidaria por el juicio, hubo amenazas de expulsión.