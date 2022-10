Efraín asegura que derrotará a la mafia y a la corrupción

Sostuvo que la gesta histórica se recuerda particularmente por “la valentía de hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por la patria. Eso festejamos, eso celebramos”, señaló el titular del PLRA, quien fue el principal orador del acto.

Añadió que en la seguridad de su victoria tanto en la interna de este año como en las generales de 2023, la de ayer va a ser la última celebración que hacen de esa gesta como partido de oposición. “En el próximo (aniversario) estaremos en el gobierno de la República”, sostuvo.

“Hoy nos toca enfrentar a un modelo mafioso, un modelo donde encontramos a dos caras de una misma moneda, porque le tenemos por un lado al cartismo, que es el más auténtico representante de la mafia, y, por el otro, le tenemos al abdismo, que representa con muchos méritos a la corrupción”, señaló.

Ironizó sobre los eslóganes de campaña de los candidatos Arnoldo Wiens, por un lado, y Santiago Peña por el otro. El oficialismo usa como eslogan A toda máquina y el cartismo Vamos a estar mejor.

“Por un lado tenemos esa máquina, porque realmente lo dicen muy bien, a toda máquina la desesperación de llevarse hasta lo último. Habrán visto que quieren entregar lo más valioso que tiene Vox en Copaco, que es el espectro”, dijo.

Calificó de “mascota” de Cartes a Santiago Peña. “(Peña) dice que el contrabando no es tan mal negocio, que no hay contrabando de cigarrillos y no hay narcotráfico. Cree que los paraguayos no vemos lo que está aconteciendo y lo cierto y concreto es que toda la ciudadanía sabe que ellos son significativamente mafiosos. Estamos seguros de que vamos a llegar al gobierno para erradicar a esta mafia que nos roba y mata a los paraguayos”, apuntó.

Otras figuras del ala histórica del PLRA hicieron uso de palabra, como la precandidata a senadora Rafaela Guanes de Laíno, quien señaló “que mucha gente vive en la esperanza de que la Concertación llegue al poder”.

Festejos Paralelos. Los otros precandidatos liberales dentro de la Concertación para la presidencia de la República, como Martín Burt y Hugo Fleitas, no participaron con sus seguidores del acto central por ser férreos opositores a Efraín y encabezaron otros festejos en ciudades como Asunción, Concepción, Pilar y el Departamento de Alto Paraná.



