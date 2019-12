EEUU prohíbe de por vida ingreso a OGD, Díaz Verón y sus familiares

No deben tener dudas de nuestra buena fe y colaboración”, afirmó ayer el embajador de los Estados Unidos ante el Paraguay, Lee McClenny, al adelantar a un grupo de periodistas la decisión del Departamento de Estado de su país de declarar “personas significativamente corruptas” a los paraguayos Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, ex senador y ex fiscal general del Estado, y prohibirles de por vida la entrada a territorio norteamericano, así como a sus familiares directos.

“Estoy seguro que no serán los primeros ni serán los últimos”, advirtió el diplomático y aclaró que existe una lista de otros paraguayos comprometidos con hechos de corrupción a los que podrían retirar la visa, y cuya situación se está estudiando “caso por caso”. La decisión se adoptó en coincidencia con el Día Internacional Contra la Corrupción, conmemorada el lunes, y conforme a ella ninguna de las dos ex figuras gravitantes del Estado paraguayo podrán disponer de sus finanzas en Estados Unidos, aunque el embajador se excusó de confirmar si estos cuentan con bienes raíces y/o depósitos en bancos estadounidenses. McClenny dijo que comienzan con González Daher y Díaz Verón, pero que hay otros casos que están considerando bajo el mandato u orden ejecutiva del secretario de Estado. Además, que el proceso para designar a ambos como “personas significativamente corruptas” fue minucioso. “Nos costó mucho tiempo y fue muy detallado”. En cuando a si hay constancia de que las dos ex autoridades están involucradas en delitos como lavado de dinero explicó que existe una serie de herramientas que el Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos podrán utilizar para investigar este aspecto. La decisión dada a conocer ayer se basa en una ley aprobada por el Congreso que le atribuye al Ejecutivo tomar acciones como la medida aplicada a los paraguayos. El proceso continúa abierto y tienen interés “en otros individuos” cuyos antecedentes se están procesando y que no solo están implicados en casos significativos de corrupción, sino muy notorios. “La corrupción es un cáncer que socava la fe de la población en las instituciones. Socava el manejo democrático de la cosa pública”, expresó el embajador, quien asegura que en los dos años que lleva en el país, “la única cosa en que los paraguayos están de acuerdo es que la corrupción es el problema básico del Paraguay”, por lo que dice que su Gobierno tiene la esperanza de que disposiciones como la que anunciaron ayuden al Paraguay en el proceso de reducción de la impunidad. Familiares Consultado sobre las razones de extender la prohibición de ingresar a los Estados Unidos a los familiares de los dos ex funcionarios del Estado paraguayo, McClenny manifestó que los miembros de ambas familias son los que disfrutan “del dinero que es producto del robo” y que nadie debería disfrutar de recursos sustraídos a los ciudadanos. Por eso no podrán entrar a los EEUU Nélida Chaves de González, esposa del ex senador colorado y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, acusado por la Justicia paraguaya por asociación criminal y tráfico de influencias, y por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. La medida afecta además a sus hijos, Óscar Rubén González y María González. La misma situación se plantea con la esposa de Díaz Verón, María Selva Morínigo; y sus cuatro hijos: Yerutí Díaz, Manuel Díaz, Alejandro Díaz y uno de ellos menor de edad, por lo que omitimos su nombre. Según el informe emitido ayer pasado el mediodía por el Departamento de Estado, EEUU reitera su compromiso de combatir la corrupción a nivel mundial y felicita al Gobierno de Paraguay por sus esfuerzos de responsabilizar a los funcionarios electos por hechos de corrupción. “Los Estados Unidos hace un llamado al Gobierno de Paraguay para que continúe estos esfuerzos y continúe tomando medidas para mejorar la transparencia y fortalecer el estado de derecho dentro de su democracia”. El Departamento de Estado, en cooperación con otras agencias estadounidenses y socios internacionales, continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para combatir la corrupción en Paraguay y en todo el mundo, resaltan en el mensaje que también hicieron llegar al Gobierno Nacional. Este anuncio se da en vísperas de la visita oficial que el presidente Mario Abdo Benítez realizará a los EEUU, donde el viernes tiene previsto reunirse con su par norteamericano, Donald Trump, con quien abordarán estos y otros temas vinculados con seguridad, justicia, lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, etc. Según McClenny, su Gobierno dará a conocer un obsequio muy importante para los paraguayos.



Medida. El ex senador y el ex fiscal general del Estado, declarados significativamente corruptos.



lista. Departamento de Estado investiga una lista de otros paraguayos que correrían igual suerte.



Contundente mensaje contra la corrupción e impunidad



Contundente mensaje contra la corrupción e impunidad





Personas particulares. Arrimaron por cuenta propia evidencias de gran valor: Grabaciones y documentos que prueban los hechos de corrupción.

Investigaciones propias. Realizadas dentro del territorio de los Estados Unidos a través de distintas agencias y profesionales altamente calificados.







lnstituciones paraguayas. También tomaron en cuenta evidencias proveídas por instituciones como la Fiscalía, Policía Nacional, Seprelad, Senad, etc.

Investigaciones periodísticas. Se revisaron además las investigaciones periodísticas sobre prácticas de corrupción publicadas en la prensa nacional.



Echan mano a varias fuentes de evidencia y de información



Los EEUU hace un llamado al Gobierno de Paraguay para que siga tomando medidas para mejorar la transparencia y el estado de derecho.



La corrupción es un cáncer que socava la fe de la población en las instituciones y el manejo democrático de la cosa pública.



Lee McClenny,

embajador.