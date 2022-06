EEUU podría cortar apoyo, si prospera derribo de aviones

In situ. Lance Damon Awbrey y Rachel Kutzley llevaron postura de EEUU a los senadores.

Los que llevaron el mensaje del Gobierno de Joe Biden fueron Rachel Kutzley, consejera política y económica, y Lance Damon Awbrey, agregado de Defensa y jefe de Asuntos Internos de la Embajada de los EEUU.

Este proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, en mayo pasado, pero no contempla justamente el derribo de aviones.

Querey alegó que es una ley compleja que requiere de discusión; sin embargo, está en desacuerdo con la manera en que los emisarios de Biden transmitieron el mensaje.

“Están en desacuerdo con derribar los aviones civiles, cualquiera sea el protocolo, aplicado previamente, como es normal, llamar por radio, hacer señales visuales, disparos intimidatorios, pero no derribar aviones civiles”, manifestó el luguista.

“Tienen una posición muy clara sobre esto, y fue una conversación muy dura por momentos, cuando plantearon que retirarían la cooperación en el sector aeronáutico al Paraguay, si aprobábamos”, refirió el senador.

“Ellos hablan del derribo de aviones de control aéreo, con unos protocolos que no llegan al límite del derribo por los riesgos que se somete a personas no involucradas, que puedan ser dañadas en su integridad física o pudiera haber una dificultad, y que pudiera tener una consecuencia grave para el vuelo civil, que no se trate de narcotráfico”, manifestó a la prensa.

Acotó que la objeción es que se “está calificando de ilícito prácticamente, sin que se tenga la comprobación de un delito”.

“Desde mi punto de vista, es una opinión personal, va a quedar en el debate. Hacer despegar aviones para que no puedan tener una resolución, no responde medidas intimidatorias”, consideró.

“Aparentemente, según normativas de aviación civil internacional, tienen reparos”, señaló el legislador.

“Hay leyes en varios países. Se le cuestionaba por qué para otros países no está restringida la cooperación, y a Paraguay sí. Alegaron que con Colombia hay una excepción. Pero están los otros países con apoyo limitado”, remarcó, citando Brasil, Argentina y Uruguay.

“Aparentemente, lo que explicaron básicamente se trata de entrenamiento básico para aeropuerto, 2 a 5 millones de dólares por año”, especificó sobre la cooperación.

“Es una ley compleja que requiere de discusión. Lo que estoy en desacuerdo es en la manera insolente de los funcionarios de plantearlo como una suerte de presión”, fue su cuestionamiento.

Acotó que no hay problema con la ley en general, pero que estarían recurriendo a sus asesores, con el fin de realizar una revisión con respecto a toda la normativa internacional.

CBI sobre lavado se instala hoy

A las 8:45, se instala oficialmente la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos.

Uno de los principales mentores, el senador Jorge Querey, del Frente Guasu, está interesado en presidir, como ya lo hizo en la CBI para el caso de Darío Messer.

Sobre el objetivo mencionó varios, entre ellos dar pistas si falta alguna legislación; generar conciencia; presión política sobre gerentes públicos encargados de la seguridad del Estado, y presentar las denuncias ante la Fiscalía. Sostuvo que eso sería un condicionante para la elección del próximo fiscal.

Además, rechazó y calificó de irresponsables las declaraciones del precandidato presidencial del cartismo Santiago Peña, negando que exista lavado de dinero. “Creo que es una irresponsabilidad tremenda”, dijo.