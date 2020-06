EEUU despide a Floyd en un funeral “por el cambio”

A estos servicios fúnebres privados en honor a Floyd asistieron unas 500 personas por estricta invitación de la familia, una cuarta parte del aforo debido a la pandemia del coronavirus.

Ello no impidió que la iglesia The Fountain of Praise (La Fuente de la Alabanza) de su ciudad natal fuera escenario de un sentido último adiós que fue retransmitido en directo por las principales cadenas de televisión, después de las masivas manifestaciones registradas en todo EEUU en protesta por su muerte.

"Creo que lo que lo que ha sucedido aquí (con la muerte de Floyd y las protestas que desencadenó) es uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de Estados Unidos, de verdad, en términos de libertades civiles, derechos civiles y simplemente de tratar a las personas con dignidad", dijo durante el funeral en un mensaje grabado en video el virtual candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

Biden, que el lunes se reunió con la familia de la víctima, aseguró que "ahora es el momento de lograr la justicia racial" en Estados Unidos. EFE