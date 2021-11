Edil pide celeridad a Diputados

“Ellos pueden convocar a sesión durante el receso si amerita. Urge la intervención se está desplumando a simple vista. Queda en manos del Poder Legislativo accionar”, expresó. Añadió que la intervención “debe salir lo antes posible de manera a ordenar la Gobernación de Central que está patas para arriba”.

“Queremos que Hugo Javier renuncie. No puede estar un minuto más. Si eso no se le da, creo que el Ministerio Público debe pedir al Poder Judicial lo antes posible que él y todo su equipo ya no ingresen a la Gobernación. Tienen que impedir que vuelva a tocar otro cheque”, sostuvo.