Édgar Ortiz plantea que no se impute por legítima defensa

El diputado liberal Edgar Ortiz presentó ayer al Congreso un proyecto de ley por el cual toda persona que mata a otra en un contexto de asalto no sea imputada. El legislador dijo a la Monumental 1080 AM que lo que se busca es que uno pueda defenderse con lo que sea que tenga en la casa, sea con una pistola, cuchillo o cañón, según dijo.

“Vos estás en tu casa tranquilamente tomando mate, no tenés la intención de matar a nadie, viene un asaltante, te asalta, vos agarrás tu martillo y le diste un martillazo, entonces te vas preso. Vos no buscaste esta agresión, te agredieron, te defendiste, le defendiste a tu familia, porque vienen a violar a tu hija o lo que sea, y vos no podés quedarte mirando”, expresó.

Dijo que en México se aprobó una legislación similar hace 15 días y que es un proyecto necesario porque mucha gente que mató a asaltantes están presas. “La idea es que no te asalten”, dijo.

Proyecto. El proyecto de ley presentado figura como una modificación del artículo 19 del Código Penal, que habla de Legítima Defensa.

“No obra antijurídica quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno. No será reprochable, quien se exceda en los límites de la legítima defensa por confusión, temor o miedo, cuando sea consecuencia de la intrusión actual en su domicilio o casa comercial”, señala la propuesta legislativa.

críticas. El ex fiscal José Casañas Levi, actual director de Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), trató de “desconocimiento total de conceptos básicos de Derecho Penal” al proyecto de ley, ya que dijo que es el Código Procesal Penal el que debería modificarse en todo caso. La fiscal Teresa Sosa también cuestionó el proyecto y dijo que traerá muchos problemas.