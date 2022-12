Economistas abogan por mejorar la asignación de recursos del PGN

Al tiempo de mencionar que existe en Paraguay una excesiva influencia del Congreso en la cuestión presupuestaria del país, los economistas César Barreto y Manuel Alarcón coincidieron en que hay recursos que se malgastan y programas orientados solo a beneficiar al funcionariado público, por lo que debe enfatizarse más el control ciudadano.

Así lo manifestaron en el programa En voz alta, por la Monumental 1080 AM: “(Los parlamentarios) se abrogan funciones que no les corresponden, especialmente cuando crean nuevos cargos. Ellos no son responsables de eso, sino que es de algún ministerio en función de su plan institucional”, aseguró Barrero, quien llegó a ser ministro de Hacienda.