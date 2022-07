EBY revela que cartista cobró G. 201 millones por 56 días trabajados 

La fotógrafa del candidato presidencial Santiago Peña no apareció en su puesto de trabajo durante 84 días desde enero hasta mediados de julio de este año, según documento al que accedió ÚH. En dichos documentos aparecen un rosario de ausencias por reposo médico que van desde esguince de pie, de tobillo derecho, síndrome gripal, lumbalgia aguda y aislamiento por Covid-19.

La Asesoría Jurídica de la Entidad ordenó el sumario para investigar a Saucedo tras la denuncia de supuesto planillerismo, que se expuso mediante videos donde se observa que la mujer se presentaba a marcar su entrada en la EBY y luego se retiraba de su lugar de trabajo para retornar en horas de la tarde para marcar la salida.

De acuerdo con los datos, Saucedo se desempeña en el Departamento de Almacenes como responsable de útiles de oficina, en la sede ubicada en Mburicaó, en Asunción.

El resumen de registro de asistencia de la operadora cartista desde el 1 de enero hasta el 15 de julio revela que la Saucedo solamente trabajó 56 de los 140 días hábiles.

En los seis meses y medio, se registró un total de 140 días laborales sin contar sábados y domingos.

“De seis meses y medio no asistió a trabajar cuatro meses y ocho días aproximadamente”, refiere el informe de la Entidad Binacional.

En el desglose de ingresos se observa que Fátima Saucedo cobró G. 36 millones en enero. En este periodo recibió en concepto de ayuda escolar G. 6 millones.

En febrero, marzo y abril cobró G. 30 millones. En mayo percibió G. 28 millones y en junio G. 43 millones.

Entre los beneficios se observa que Saucedo recibe ingresos por subsidio familiar y hasta por antigüedad. En su legajo se observa que recibió descuentos por no asistencia. En abril su descuento en ese concepto fue de G. 457.990 y en junio el descuento subió a G. 11.953.850.

10 DÍAS. Según el director administrativo Armín Díez Pérez, el sumario ordenado por Asesoría Jurídica durará 10 días. Sin embargo, la funcionaria nuevamente pidió reposo.

El sumario abierto a la funcionaria por supuesto caso de planillerismo desató una abierta guerra de amenazas por parte del dirigente cartista Aníbal Saucedo Rodas, padre de la funcionaria y ex hombre de confianza del director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos.

El enojo de Saucedo subió de tono el fin de semana cuando utilizó su cuenta de Twitter, donde lanzó varias amenazas contra su otrora aliado. “Yo no tengo hijos fuera del matrimonio. A diferencia de quien sí lo tiene. Solo hay que ir hasta Carapeguá. Tiene más o menos quince años. No hace falta ADN. Es su cara. Y eso que todavía no abrí la boca”, posteó lanzando este mensaje tipo acertijo que desató revuelo en las redes.

Saucedo advirtió a Nicanor que sabe muchas cuestiones personales. “Ejavy (te equivocaste), Nicanor, che nda haei arriero pereri (no soy hombre débil). Jajotrozata (Vamos a destrozarnos). Una pena tu hijo de putez. Cuarenta años de amistad. No servís para nada”, arremetió.

Saucedo se lanzó también contra Díez Pérez a quien acusó de resucitar el espíritu de un hombre fuerte de la era de la dictadura stronista.

“Armín Díez Pérez, el abogado que simula ser director administrativo, resucitó el espíritu de Pastor Coronel en Yacyretá. El espíritu de los pyrague. El stronismo está más vivo que nunca. No es la primera vez que los voy a enfrentar. Esto apenas comienza”, advirtió.

En su réplica, Díez Pérez dijo que le comprende a Saucedo porque está actuando en su rol de padre. “Absolutamente no tengo nada que ver; apenas le conozco (a Fátima). No es conmigo el problema; el problema es con ella misma”, afirmó.

Fátima Saucedo aparece como operadora de la candidatura de Peña para las internas coloradas. Inclusive, en una imagen difundida en las redes se la observa con una cámara fotográfica detrás de Horacio Cartes.