Éber Aquino ve como gran “alivio” el adelanto salarial

Asimismo, abordado sobre si el árbitro, necesariamente pueda ejercer una profesión paralela, el mismo expresó: “Es imposible vivir solo del arbitraje, dependemos de los partidos que cobramos en la semana, sin salario fijo. En el caso de ser réfere internacional (FIFA), cambia la óptica. Ahí si afectaría en el caso de tener un partido en exterior, no se podrá cumplir con el otro trabajo”.

Añadió que “ya no es obligatorio tener un título o profesión, no es excluyente, la reglamentación no impide ser árbitro. Ya no es un requisito primordial, cada año llenamos unos formularios”.

“Desde la semana pasada estamos entrenado en grupo, desde nuestras casas, monitoreados. El entrenador fija un horario. Tenemos un cronograma que tenemos a realizar durante la semana, de acuerdo a las comodidad de cada uno”, expresó sobre la forma de entrenamiento. La suma aprobada sería de G. 350.000.000, suma distribuida a los árbitros de Primera, Intermedia, C, Inferiores, Femenino, Playa y la UFI.