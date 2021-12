Durante el 2021 la industria textil volvió a sus orígenes, la confección de atuendos

No obstante, el flagelo del contrabando, que afectó a la producción nacional en un 30%, es otro de los obstáculos que deben salvar para recuperar totalmente a la industria de la confección, porque la distorsión cambiaria hace muy atractivo al paso ilegal de confecciones. “Durante este año, después de haberse adaptado a la industria biosanitaria, nuestro sector debe volver a adecuarse a las actividades usuales con números de la nueva realidad. El consumo en ciertos segmentos se ha recuperado pero hay muchos que no lo hicieron aún”, resalta Santiago Colombino, de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP).

El industrial textil también afirmó que la producción del sector no llegó aún a los niveles alcanzados durante el 2019, que fueron significativamente mayores, a pesar de la crisis que le afectó ese año. “En relación al 2019, el 2021 no fue un año totalmente completo, hemos tenido ciertos cortes también por lo que debemos hablar de un 2021 bueno pero no aún como el 2019”, significó Colombino.

Agregó que mediante el acuerdo nacional arribado en 2020 con el Gobierno para la confección del las batas biosanitarias estimuló de tal manera al sector que evitó el cierre de industrias. En tanto que las empresas vinculadas a la exportación están teniendo un buen año y esperan que la recuperación total llegue en el 2023, cuando se estabilicen los precios logísticos y de productos venidos de oriente.