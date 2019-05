Durand admite que todavía no licitó nuevas viviendas

El ministro se encuentra en España, donde está negociando con un grupo inversor de Barcelona que está interesado en los 200 departamentos proyectados en Mariano Roque Alonso.

Señaló que desde que asumió el cargo se enfocó en culminar las 2.800 viviendas no terminadas dentro de los programas Sembrando Oportunidades y Vy’a Renda de la administración anterior, que tienen varios inconvenientes.

“Nosotros tomamos la determinación de no hacer nuevos llamados y terminar las 2.800 obras para viviendas paralizadas y judicializadas de la administración anterior. Me parece más sensato terminar lo que ya se empezó y no empezar con nuevas licitaciones”, expresó.

Asimismo, contó que tampoco pudieron licitar la construcción de las casas en el Bañado Norte, con donación del Gobierno de Taiwán, porque recién este mes estarán firmando un convenio con la Municipalidad de Asunción para acceder a los terrenos.

“Desde el mes de octubre, nosotros le venimos pregonando de que tenemos el dinero para usar y la Municipalidad recién ahora está tomando la determinación de enviar a la junta el pedido de cesión de la tierra, a cambio de compra, y allí nosotros vamos a poder ejecutar todos los fondos de Taiwán (USD 66 millones)”.

En cuanto a las nuevas licitaciones que estarán lanzando dijo que son obras de infraestructura del Barrio San Blas, Mariano Roque Alonso, para 600 viviendas sociales; 1.080 departamentos de la Villa Sudamericana y el refulado para las 1.800 viviendas del Bañado Norte. Dijo que estos proyectos son independientes a las 5.000 casas que se financiarán con fondos del Fonavis.

A su turno, el viceministro de Vivienda, Julio Samaniego, remitió datos de la ejecución presupuestaria de la cartera, donde se resalta que de los G. 506.533 millones de los cuales tiene obligado 120.158 millones (24%). Según los datos remitidos, los montos pagados del presupuesto llegan a G. 58.937 millones (12%), tal como publicó ÚH hace unos días.

“El presidente (Marito) efectivamente se mostró preocupado, nos hizo las consultas de rigor y lógicamente esa preocupación tomamos como reto a los efectos de mejorar todos esos indicadores. Efectivamente en ese trabajo estamos”, expresó. La meta de la institución es llegar en los primeros meses de gestión a 3.228 viviendas terminadas, 3.680 en ejecución y 1.728 en proceso de inicio.