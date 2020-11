Duplicarán control policial para dar recomendaciones a peregrinos

Así lo manifestó ayer el ministro Euclides Acevedo, quien señaló que la institución policial va a tratar de duplicar sus efectivos acompañando a los peregrinos, velando por su seguridad y recomendando el cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas de cara a esta fiesta mariana.

‘’Hasta el momento no se puso ninguna prohibición... se está pidiendo no peregrinar, no trasladarse hasta Caacupé, a los efectos de evitar la aglomeración, el contagio y la expansión de la enfermedad”, expresa en comunicado de prensa.

El alto funcionario expresó que está a favor de una mayor restricción en la ciudad de Caacupé, teniendo en cuenta que la aglomeración es un caldo de cultivo para una mayor velocidad de la circulación viral. El martes, el director de la Tercera Región Sanitaria, Eduardo Jara, informó que tras un sostenido descenso de contagios en el Departamento de Cordillera, la última semana se registró un aumento de casos por Covid-19.

En octubre se registró un descenso de ocho casos diarios en promedio, mientras que el reporte del inicio de noviembre mostró un aumento promedio de 25 a 30 casos diarios.

Si bien monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la Diócesis de Caacupé, desalienta la peregrinación hasta la Villa Serrana y las misas y novenario serán a puertas cerradas, no se puede impedir que los promeseros lleguen hasta la ciudad.

Para evitar esta situación, Acevedo considera necesarias más restricciones. “Obviamente el tránsito no se puede prohibir, pero se pueden poner restricciones. Justamente la Ley de Emergencia Sanitaria faculta al Ejecutivo a tomar algunas medidas restrictivas”, indicó.

Resaltó que en una situación de pandemia, de circunstancias excepcionales, las restricciones y las garantías constitucionales sufren irremediablemente algunas medidas que por lo menos disminuyen el ejercicio de las garantías constitucionales. ‘’En tiempos de la restricción severa, las circunstancias, el Código Sanitario y la emergencia nacional le facultaron al Estado a ejercer un poder coercitivo sobre sus ciudadanos, pero siempre se recomendó que sea una cuestión de conciencia ciudadana”.

MEDIDAS

A partir de este fin de semana ya no se permitirá en el área de la Basílica la presencia de bebés en brazos, menores de edad ni de adultos mayores o personas con algún tipo de vulnerabilidad de salud. Se establecerá un perímetro a partir del cual la Policía Nacional va a hacer un control bien detallado para evitar que personas que están en ese rango de edad ingresen.

También el Ministerio de Salud prevé un ajuste en el horario para la circulación, la cual quedará restringida entre las 23:00 y las 05:00 dentro de la ciudad de Caacupé. La medida podría extenderse a otros distritos del Departamento de Cordillera, pero eso se evaluaría las próximas semanas dependiendo de los indicadores epidemiológicos.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el obispo Ricardo Valenzuela y las autoridades locales apelan a la conciencia ciudadana y que por este año no acudan a la Basílica. Por ahora se descarta recurrir a una eventual cuarentena total para los días 7 y 8 de diciembre debido a las implicancias que supone la fase 0.