Duelos importantes en Italia y España

Por el Calcio, en continuidad de la fecha 21, el líder Milan (43 puntos) visita desde las 11:00 al Bologna de Federico Santander (quien aún se recupera de la lesión ligamentaria en la rodilla derecha); a las 14:00, Juventus (36 puntos) visita a la Sampdoria y para cerrar la jornada sabatina, el escolta Inter (41) recibe al Benevento desde las 16:45. Ayer, Torino y Fiorentina empataron 1-1.

En España, Real Madrid recibe al Levante desde las 12:15, con la oportunidad de descontarle puntos al líder Atlético Madrid. Ahora la diferencia es de 7 puntos a favor de los colchoneros (47 a 40).

También hoy juegan: Eibar vs. Sevilla (10:00), Valencia vs. Elche (14:30) y Villarreal vs. Real Sociedad (17:00). Ayer abriendo la jornada 21 de La Liga, Huesca de visitante derrotó 3-1 al Valladolid.