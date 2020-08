Duarte se adueña de la defensa azulgrana

“Feliz y agradecido con el profe Chiqui Arce por esta oportunidad”, puntualizó el joven central a lo que agregó con respecto a cómo vive su familia, liderada por su padre, Andrés Pulpo Duarte: “Están siempre hablándome y apoyándome; muy feliz por mi momento”, dijo.

Con relación a su desempeñó ante Guaraní en donde anuló a Raúl Bobadilla, el Pulpito sumó: “Bobadilla por algo se le dice Tanque; es enorme, pero le pude marcar bien, y ahora ojalá se me dé la chance de jugar contra Roque”.

Siguiendo con su relato del juego, Duarte remarcó acerca de su amonestación antes del minuto 5 de juego: “Sabía que esa jugada no era amarilla porque llegué primero a la pelota, pero el profe Arce me habló de que no arriesgue tanto y me salió muy bien”.

Apuntando acerca de la escaramuza al final del duelo, Alexis remarcó que no tuvo nada que ver en el entredicho: “Cosas del fútbol que pasan por la calentura. Yo no dije nada, no fue conmigo con el que se tomó”, concluyó.