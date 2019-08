Duarte Frutos reafirma “legitimidad” de su banca y la del ex presidente Cartes

El director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, manifestó que la banca de Horacio Cartes y la suya “son completamente legítimas” porque “se la ganaron con el voto popular”. No se refirió a la prohibición constitucional existente en la materia.

Duarte dijo que no sabe si es el momento de replantear el tema en vista a que hay clima favorable y hay que concentrarse en la reactivación económica del país.

Así lo confirmó tras la entrega de nuevas motocicletas al Grupo Lince de la Policía Nacional. Más que debatir quién manda más o menos, Duarte Frutos dijo que hay que discutir sobre ejes programáticos del país. No cree que haya ningún tipo de condicionamiento por parte del cartismo. “Los líderes políticos tenemos que empezar a entender a comprender que no podemos subordinar nuestros intereses particulares, afectos o desafectos a la marcha de la República”, dijo.

Nicanor apuntó que la banca del ex presidente y la suya son completamente legítimas. “Evidentemente, no sé si este es el momento para replantear este tema que ha generado una gran crispación. No podemos negar que la banca de Cartes y la mía se ganó en una competencia electoral”, significó.

Señaló que hay que priorizar la agenda que tiene que ver con la económica y de cómo se puede salir del momento de recesión en medio de la caída de los indicadores.

El ex presidente de la República apuntó que es hora de resolver el tema del juicio político contra Mario Abdo Benítez. “Es lo que conviene al país; no podemos usar permanentemente como herramienta de extorsión y de manipulación de las instituciones”, aseveró.