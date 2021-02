Dramática súplica por fármacos en plena pandemia de coronavirus

Marito dice que no es médico y hospitales no tienen sedantes en plena pandemiaCon una caja de cartón en las manos, que contiene insumos, Joel Oviedo implora ayuda para su hermano Adalberto Oviedo con diagnóstico de Covid-19 internado en terapia intensiva en el Hospital de Villarica.

Al igual que el taxista de Villarrica Joel Oviedo, muchos paraguayos sufren cada día un viacrucis en busca de fondos para comprar los sedantes costosos, que no hay en las farmacias de los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP). El clamor, el sollozo, la impotencia que rodearon al guaireño representan la lucha por salvar una vida: la de su hermano.

Con una caja de cartón en las manos, que contiene insumos que tuvo que comprar con aporte solidario, Joel Oviedo imploró ayuda para su hermano Adalberto Oviedo con diagnóstico de coronavirus (Covid-19), internado en terapia intensiva en el Hospital de Villarrica. “Mi hermano se está por morir”, dijo. Le temblaban las manos. Se le quebraba la voz. Lloraba. “Necesito de todo, no tengo más plata. No hay remedios”, irrumpió Joel Oviedo en su intento porque el presidente de la República, Mario Abdo, lo escuche, durante su visita en la ciudad para la inauguración del parque sanitario. En sus manos sostenía un paquete de ampollas de midazolam que le costaron G. 800.000. Entre el tumulto, el presidente Mario Abdo lanzó una inusitada respuesta para el taxista: “Yo no soy médico. Moopio che aikuaapáta”, dijo con risa nerviosa ante los periodistas. “No conozco los insumos que faltan acá”. Dio un paso atrás y se acercó al ministro de Salud, Julio Mazzoleni: “Ve un poco qué falta, vamos a solucionarle por favor. Si falta, avisame yo voy a pagar”. Joel Oviedo intentó acercarse al presidente Mario Abdo, pero dos guardias del Regimiento Escolta Presidencial, lo apartaron del sitio del acto oficial. Al igual que la familia Oviedo, otras hacen malabares, claman por solidaridad y recurren a vaquitas, rifas, polladas y hamburgueseadas para cubrir los millonarios gastos por la compra de insumos y medicamentos. SOLUCIÓN PARCHE La indignación creció en las redes sociales ante la respuesta del presidente Mario Abdo a la súplica de un ciudadano. El presidente de la República supuestamente dio dinero para la compra del medicamento, según el doctor Carlos Barreto, director de la IV Región Sanitaria. Horas más tarde, el doctor Carlos Barreto entregó 200 ampollas de midazolam a Joel Oviedo y posó con él en el momento de la entrega. En un video de este instante, se escucha a una persona decirle a don Joel: “Decile gracias”, y Oviedo dice ante las cámaras: “Gracias, señor presidente... gracias por cumplir tu promesa”. Lo que desató de vuelta la crítica de la gente en las redes. “Los fármacos se compraron de una farmacia porque el Ministerio está con desabastecimiento de midazolam”, admitió Barreto. El gasto fue de G. 3.200.000. ¿CUÁNTO CUESTA LA SALUD? Una familia puede gastar más de G. 40 millones por una persona internada en terapia intensiva durante dos semanas en sala común y 14 días en cuidados intensivos. Este es el cálculo que hizo el doctor Carlos Fabián Cárdenas, un dato que publicó en Twitter. No es un caso aislado. Muchos paraguayos claman cada día la ayuda solidaria para poder costear el tratamiento y salvar la vida del integrante de la familia. El Remdesivir tiene un costo de G. 1.500.000 cada uno. El uso diario es de 6 dosis. A este ítem acompaña el pedido de insumos básicos como leucoplast. Un total de 30 ampollas de sedante atracurio necesita cada día un paciente internado en terapia. El costo promedio es de G. 50.000 y G. 75.000 cada ampolla. El gasto diario es de G.1.500.000 a G. 2.250.000. El segundo monto es de más que el salario mínimo. El midazolam, G. 50.000 a G. 100.000, la cantidad que se requiere cada día suma G. 2.500.000 a G. 5.000.000.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



IMPOTENCIA. Taxista irrumpe acto oficial en Guairá e implora sedantes para su hermano con Covid.



HUMILLACIÓN. Tras tragarse la inusitada respuesta de Marito, recibe remedios y le piden dar gracias.



Quedamos desabastecidos hace tiempo y lastimosamente el paciente tiene que adquirir.

Dr. Carlos Barreto,

director de la IV Región Sanitaria.



Yo no soy médico. Moopio che aikuaapáta. No conozco los insumos que faltan acá.

Mario Abdo,

presidente de la República.



2.500.000

guaraníes es el monto que se requiere cada día para la compra de 50 ampollas del sedante midazolam.



2.250.000

guaraníes es el gasto diario que se necesita para la adquisición de treinta ampollas del fármaco atracurio.



1.500.000

guaraníes es el precio promedio de cada ampolla de remdesivir que se usa en pacientes con Covid-19.



40

millones de guaraníes es el gasto que puede acarrear la compra de fármacos durante 30 días de internación.



800.000

guaraníes gastó el taxista Joel Oviedo para adquirir las ampollas de midazolam, para su uso en un solo día.