Dos tiroteos en EEUU dejan al menos cuatro fallecidos

Mortal. La Policía de momento no tiene sospechosos.

Cuatro hombres murieron y otras tres personas que resultaron heridas –dos hombres y una mujer– fueron trasladados al hospital, aunque sus vidas no corren peligro.

Ningún sospechoso fue arrestado por el tiroteo ocurrido en la zona de Brooklyn, pero la Policía parece descartar la posibilidad de un ajuste de cuentas entre pandillas. “Es demasiado pronto para saber si se trata de una disputa o un altercado debido a las apuestas o un robo”, dijo a los periodistas Dermot F. Shea, un alto funcionario de la Policía de Nueva York. Las víctimas tienen entre 32 y 49 años. Se encontraron dos armas de fuego en el lugar, según los primeros datos de la investigación. Según la Policía, se dispararon al menos 15 tiros en el lugar del incidente.

En setiembre de 2019, la ciudad de Nueva York tuvo 67 incidentes con armas de fuego en comparación con 71 en setiembre de 2018, según las estadísticas de la Policía de Nueva York, publicadas hace unos días.

en New Hampshire. Un hombre dejó 2 heridos ayer al abrir fuego en una iglesia de una pequeña ciudad de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, antes de ser detenido, indicó la Policía local. “Los responsables del estado están en el lugar de los hechos, asistiendo a los servicios de emergencia locales en su respuesta y su investigación sobre lo ocurrido”, tuiteó el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu.

El tiroteo tuvo lugar en la Iglesia Pentecostal de Nueva Inglaterra de Pelham, donde se celebraba una boda. La pequeña ciudad cuenta con 14.000 habitantes. Las autoridades aún desconocen el número exacto de heridos y tampoco saben cuáles fueron las motivaciones del tirador.