Dos localidades chaqueñas acceden al agua potable

Los usuarios de las localidades chaqueñas de Nanawa y Beterete Cué ya tendrán acceso al servicio de la Essap, gracias a la habilitación oficial de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, que fue inaugurada ayer, con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez; y el titular del ente, Natalicio Chase.

En la ocasión, Chase aseguró que no habrá desabastecimiento del líquido vital por falta de producción en los próximos 25 años. “Tenemos cubierto el crecimiento de Asunción y área metropolitana y problemas por desabastecimiento por falta de producción ya no existirán por los próximos 25 años”, aseguró en contacto con radio Monumental 1080 AM.