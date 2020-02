Doña Obdulia: “Presiento que mi hijo murió ya hace unos tres años”

Devastada, luego de un calvario que lleva más de cinco años, Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo, afirmó que ya no tiene esperanza de volver a ver con vida a su hijo, secuestrado por el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) en julio de 2014.

“Presiento que mi hijo ya murió hace unos tres años. Si él seguía con vida, iba a encontrar la forma de comunicarse con nosotros. No iba a pasar tanto tiempo sin que supiéramos nada de él”, afirmó la mujer en comunicación telefónica con ÚH.

Obdulia, que lleva tiempo suplicando a las autoridades que le den pistas sobre el paradero de su hijo, aseguró que a pesar de que el panorama es oscuro, su familia está decidida a encontrar el cuerpo del suboficial.

La familia Morínigo Florenciano, junto a parientes y vecinos de la localidad de Arroyito, Departamento de Concepción, vienen realizando una investigación paralela al Ministerio Público para tratar de dar con el paradero.

Fue así como en la mañana del sábado recibieron la información, que supuestamente los restos de Edelio estaban enterrados a unos ochocientos metros de la casa familiar, en un terreno de tres hectáreas.

investigación. Al tener la coordenada con la ubicación exacta, habiendo hecho el trabajo que debían hacer los investigadores, doña Obdulia llamó al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, general Leonardo Ibarrola, que llegó al lugar acompañado de sus hombres y de agentes de Criminalística.

En el sitio señalado hallaron un tambor con ropas, municiones y otros objetos, pero no se encontró el cuerpo, como se estaba manejando.

En el lugar se encontraron vestir varias, un pasamontañas, dos vainillas percutidas, un proyectil sin rastros de estría, y otros objetos que están siendo analizados por expertos.

Según el comisario Nimio Cardozo, del departamento de Antisecuestro de la Policía, no se puede descartar que los objetos pertenezcan al grupo armado que secuestró a Edelio. “Puede ser del EPP que en sus comienzos andaba por esa zona. Hace como tres años que no aparece directamente por ahí, pero no quiere decir que hayan dejado ahí para volver”, explicó.