La querella del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, apeló la resolución que elevó a juicio el caso contra el ex arquero José Luis Chilavert, en lo referente a la admisión de las pruebas.

Dice el abogado Claudio Lovera que el fallo es nulo, porque la jueza Cándida Fleitas no estudió la pertinencia de varios informes donde la defensa no argumentó los motivos por los que los solicita. Dice que con ello no podían admitirlos. Ahora, la defensa debe contestar el traslado.