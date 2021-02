Domingo Coronel quiere llegar a la Junta Municipal

Comentó que escogió el último lugar de la lista -el número 24- atendiendo que por primera vez la gente podrá elegir al candidato de su preferencia. “Cada candidato es independiente. Mi lema es los últimos serán los primeros y los lugares no tienen importancia. Si la gente te conoce y te acepta, te elige”, sostuvo Coronel, quien anoche hizo el lanzamiento de su proyecto.

“Actualmente, la política tiene la victoria del mal porque la gente de bien no participa. Todos los días vemos hechos de corrupción y estamos viendo cómo las instituciones públicas están siendo utilizadas para provecho personal. Vemos todo el perjuicio que se está causando a la ciudadanía paraguaya”, apuntó.

Coronel, quien es miembro de la Seccional 6, dijo que “es momento de dejar las gradas, de dejar de ser jueces y bajarse a la cancha para tratar de cambiar las cosas. El hecho de criticar no garantiza ningún cambio”, dijo.

Mencionó que en Asunción el voto es bastante pensante y un sector minoritario del Partido Colorado responde al voto duro que es de la estructura, que no llega al 30%.

Como ejemplo, citó que parte de la dirigencia que acompañaba a Juan Manuel Brunetti se volcó a acompañar a Rodríguez, luego de que el empresario haya declinado su candidatura a cambio de ser ministro del Mitic.

“Tratamos de hacer las cosas de manera diferente. La gente me conoce como promotor cultural y activista provida. La gente conoce mis valores y principios. Represento a un sector que no quiere ideologías foráneas en el país. Formo parte de un equipo donde trabajamos para que las leyes y la Constitución no sean modificadas a fin de preservar nuestra cultura”, finalizó.