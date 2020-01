Dólar rechazado se cotiza hasta G. 1.400 menos en el mercado negro

En un recorrido efectuado por un equipo periodístico se pudo constatar que para concretar el cambio de un billete de USD 100 “cara chica” (serie antigua que no es aceptada por las entidades de plaza), los cambistas ofrecen una cotización de entre G. 5.000 y G. 5.500 por dólar, mientras que en las pizarras de casas de cambio el valor de la moneda norteamericana se ubicó ayer en G. 6.400. En el caso de los billetes manchados, sellados o arrugados, la cotización en el mercado informal arranca desde G. 5.500.

En las casas de cambio, el billete de USD 100 que no tiene objeción para ser recibido, siempre y cuando se encuentre en perfectas condiciones, es el de la serie más nueva, con cinta de seguridad azul y un tono también azulado. A los billetes de USD 100 que también tienen el rostro de Benjamin Franklin, pero pertenecen a series más antiguas se les aplica un “costo” cuando las series inician en CB, DE o DB; esto significa que los billetes son recibidos en casas de cambio, pero con un valor de USD 90 a USD 95, ya no de USD 100, según la calidad en que se encuentren.

El presidente de la Asociación de Casas de Cambio, Rogelio Welko, advirtió que la negativa de los bancos a recibir billetes deteriorados o sellados, y de series antiguas, genera un incremento de la concurrencia al mercado informal. Desde el sector bancario, justificaron la medida en el hecho de que los corresponsales en el exterior reciben solo billetes de alta denominación, de USD 50 y USD 100, y los billetes de cara grande o nuevos.

La economista Patricia Goto recomienda a los usuarios tener cuidado con los billetes que reciben y rechazar los que no estén en perfectas condiciones, ya que luego tendrán problemas para cambiarlos en el mercado formal.

“Este tipo de cuestiones lo que hace es abrir un lugar para el mercado paralelo, más informal, respecto a la venta y compra de dólares, en el sentido de operaciones más bien con cambistas y no tanto en el sistema financiero, ya que ellos (los cambistas) pueden manejar este tipo de billetes”, relata.

“Los bancos se rigen bajo ciertas normas, que en general se conocen y son aceptadas por los usuarios; cuando nos encontramos con el ingreso de billetes deteriorados o de series que no se permiten, es ahí donde vemos que ese mercado informal puede florecer”, agrega.

Por otro lado, el dólar paralelo o informal sigue tomando fuerza en Argentina, frente a la cotización oficial, y esta situación acrecienta el riesgo de que se genere un mayor comercio de contrabando en la frontera, con la consecuente posibilidad de que ingresen más billetes de dólares manchados, arrugados o de series antiguas, que luego no son recibidos en bancos y casas de cambio, sostiene Goto.

Desde la Dirección de Comunicación del Banco Central del Paraguay (BCP) aclaran que esta entidad no emitió normativa alguna respecto a los billetes de dólares que deben o no aceptarse en el mercado y que, inclusive, no tiene potestad para hacerlo porque no emite dólares: Emite guaraníes y sobre estos única y exclusivamente puede sacar normativas, asevera.