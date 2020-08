Docentes piden suspender clases en Asunción y Central por 15 días

“El sistema educativo se debilita en esta pandemia. Hay padres que ya no quieren seguir con las tareas, pero no es para culparle a nadie. Están sin trabajo, no tienen para cargar saldo”, cuenta Ludmy Fariña, delegada de la UNE en San Lorenzo, donde trabaja en la parte administrativa de una institución educativa.

Indica que los reportes de los educadores apuntan a que el retorno de las tareas es lo que más se visibiliza en las últimas semanas.

La solicitud se debe principalmente a la cantidad de casos que van en aumento. Pero, dicen, no pueden dejar de lado los problemas económicos de las familias en Central.

SIN CONTENCIÓN. Desde el sindicato indican que falta más apoyo de parte del MEC en la contención de los educadores que trabajan en pandemia desde marzo pasado, confinados en sus hogares.

“Nosotros, los docentes, y el plantel de las escuelas no es que queremos dejar de trabajar. Lo que buscamos es sentarnos con el MEC y si es posible con Salud Pública para buscar esa contención tan necesaria”, comentó Ludmy Fariña.

Y desde la UNE indican que nadie está hablando del aspecto de la salud mental de los educadores.

El MEC realizó unas charlas sobre salud mental con recursos de la Unión Europea y el disertante fue un pastor evangélico de la Iglesia de Dios en Paraguay, el doctor Antonio Montiel.

Para los profesores, estos conversatorios organizados por la cartera educativa no bastan. Necesitan que profesionales de la Salud asistan a profesores, alumnos y sus familias, insistieron.

En su nota de solicitud al ministro de Educación, Eduardo Petta, la UNE propone que esta asistencia sicológica pueda ser igual de forma virtual, para mantener el resguardo sanitario que exigen las autoridades del sector.

MATRICULADOS. Solo entre Central y Asunción se concentra más de un tercio de la cantidad de estudiantes matriculados en todo el país, con 536.241 escolares (RUE 2019). En Alto Paraná la cifra de escolares registrados de manera oficial es de 187.743. El total de estudiantes en el sistema es de 1.500.000.