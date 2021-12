Djokovic en la cima del tenis

El inexorable paso del tiempo se hizo notar este año en el circuito ATP, donde Roger Federer y Rafael Nadal fueron alcanzados por los problemas físicos, lo que abrió la puerta a una colección de récords logrados por Novak Djokovic.

Echando la vista a la última clasificación ATP del año se percibe un cambio de tendencia: Aunque Djokovic (34 años) vuelve a terminar el año como Nº1 del mundo por séptimo año, récord, ahora ya no le siguen los habituales Federer (40 años) y Nadal (35 años), no necesariamente en ese orden, sino Medvedev (25 años), Zverev (24 años), Tsitsipas (23 años), Rublev (24 años). Para ver a los otros dos componentes del Big Three hay que descender al puesto 6º (Nadal) y al 16º (Federer).