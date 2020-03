Distribución de kits será con los intendentes y los gobernadores

Tal como lo anunció el Gobierno esta semana, el reparto de los kits de alimentos para los sectores vulnerables afectados por las medidas contra la pandemia del coronavirus se realizará a través de los intendentes y gobernadores, con la promesa de no politizar dicha acción, y con la intención de ser lo más transparentes posibles.

Sin embargo, este sector es uno de los más cuestionados en cuanto a sus antecedentes en el manejo de fondos públicos como royalties y recursos del Fonacide, donde escasearon las rendiciones y abundaron los malos manejos.

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a cargo de Joaquín Roa, mantuvo ayer una reunión en Palacio de Gobierno, de la cual también participó el gobernador de Central, Hugo Javier González.

MESA

Esta mañana habrá una reunión con jefes comunales de Central, quienes conformarán una mesa de protección social para la elaboración de la lista de beneficiarios.

Roa informó que cuenta con stock para entregar 20 mil kits en esta primera etapa.

“Existen mecanismos que van a ser implementados, priorizaremos el Departamento Central, atendiendo a que la gran cantidad de casos confirmados se encuentran en este departamento, si bien la medida va a ser extendida a todo el territorio de la República”, apuntó.

El titular de la SEN aclaró que todavía no existe una lista de beneficiarios. Recordó que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entregó un listado de empleados informales registrados, pero que cada municipio elevará datos en el marco de una mesa de protección social.

PROMESA

Ambas autoridades anunciaron que se distribuirán kits de alimentos a los afectados y aseguraron que las asistencias no se politizarán.

Roa señaló que se garantiza la transparencia para que la ayuda llegue realmente a quienes necesitan.

Admitió que existe preocupación por la posible politización de la entrega de los kits de alimentos pero recalcó que el presidente del Partido Colorado y titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, le llamó para asegurarle que, por ejemplo, el Partido Colorado no politizará los kits.

Roa reiteró que los kits aún no se entregan. “Exhorto a la población a no acercarse todavía a ningún municipio (...). No existe todavía lista ni censo alguno que se esté realizando para esta campaña de entrega de kits de alimentos”, dijo.

El lote contiene 40 kilos de alimentos no perecederos, panificados y jabón de coco para contribuir en el aseo personal, considerado muy importante para evitar la expansión del coronavirus.

“Nuestra posición es colaborar y llevar adelante este esfuerzo nacional, esta batalla, pero llamamos a la conciencia y evitar la aglomeración. Los mecanismos para la entrega se van a dar a conocer mañana (por hoy) después de la reunión”, explicó por su parte el gobernador de Central.

ANTECEDENTES

Hace un par de meses se informaba que 3 gobernaciones y 55 municipios se aplazaban en sus rendiciones del Fonacide.

En los últimos seis años se despilfarraron G. 2,9 billones de recursos que debían ser destinados para mejorar las instituciones educativas del país. Ahora de nuevo las comunas y los gobernadores integran el equipo que se encargará de analizar la distribución de los recursos.

Recientemente, ya en el marco de la pandemia, varios políticos fueron sorprendidos repartiendo alcohol en gel con sus respectivas inscripciones de candidaturas, como el caso de la precandidata a la concejalía por un sector del Partido Colorado en Capiatá, Laura Paredes, o la precandidata colorada a intendente de Repatriación, Maggi Torales, violando además el Código Electoral.

AGLOMERACIÓN

El titular de la SEN puso énfasis en la necesidad de no generar aglomeración de personas cuando se dé el reparto de los kits, atendiendo a las medidas implementadas por el Gobierno para evitar contagios por la pandemia del Covid-19.

“Tenemos que entender como paraguayos que una de las principales medidas es el distanciamiento social, una medida que ha adoptado el Gobierno, reforzada incluso por la no circulación de personas a partir de las 20:00”, señaló.







La cifra

20.000 kits son los que repartirá el Gobierno a trabajadores informales afectados, principalmente del Departamento Central.