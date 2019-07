Disputa entre PCC y el clan Rotela deja otro fallecido

Según los datos policiales, cerca de la medianoche del domingo, se produjo la gresca en el Pabellón D (condenados), donde fueron heridos dos reclusos con arma punzante y cuchillo.

Resultó víctima fatal Elvio Ramón Iglesias (26), oriundo del Departamento Central. El mismo recibió una herida en el pecho con un objeto punzante; pese a ser auxiliado, llegó sin signos de vida al Hospital Regional.

El otro herido es Héctor David Dávalos (22), quien recibió varias heridas superficiales con arma blanca (cuchillo). Fue derivado a urgencias del Hospital Regional, donde ya está fuera de peligro.

Según el informe policial, Dávalos es el sindicado como supuesto autor del homicidio; sin embargo, el joven destacó que fue atacado por integrantes del clan Rotela, creyendo que él pertenecía al PCC. “Ellos me atacaron y por suerte me defendí, creyeron que yo era del PCC, pero yo no pertenezco a ningún grupo”, señaló. Dijo no conocer en qué circunstancias fue herido su amigo Iglesias, y que no era de su celda, según aseveró. “A mí, esto me crea problemas, yo tengo una condena de 6 años y ya cumplí 4, estaba a punto de salir y vinieron a atacarme”, remarcó.

Indicó que en ese momento él estaba sin arma, pero reconoció que los reclusos buscan la forma de defenderse y que se hacen de armas. “Cada uno busca la forma de defenderse”, mencionó.

Pidió su traslado a Emboscada o a La Esperanza, donde podría estar cerca de sus parientes.

El penal de Concepción se convierte en una bomba de tiempo, ya que en él se albergan los clanes enemigos, como el PCC y el clan Rotela, además del Comando Vermelho. A eso se suma la superpoblación del reclusorio y una ínfima cantidad de guardiacárceles.