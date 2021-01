Disminución de la inmunidad a causa del Covid-19 eleva riesgos

Bomba de tiempo. Las complicaciones que generan en el organismo el nuevo coronavirus se potencian con los pacientes que padecen enfermedades de base. La situación se ha vuelto más compleja porque muchos de ellos dejaron de asistir a controles periódicos, por lo tanto, no accedían a sus medicamentos.

De por sí las enfermedades crónicas ya representan una disminución de la inmunidad de las personas. En el caso de la diabetes, ataca a varios sistemas del organismo. Entre ellos está el sistema vascular, al sistema nervioso, a los riñones, etc.

Las afecciones cardiovasculares y las oncológicas son las más frecuentes que se ven en los hospitales del país, menciona el doctor Hernán Martínez, responsable de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública.

En el caso del Sars-Cov2, el virus ingresa a las células. Una vez que se da dicha entrada, empieza a replicarse. Si el paciente ya cuenta con enfermedad de base, su organismo cuenta con menos defensas para repeler la acción patógena.

“Una de las situaciones que más muertes ha causado son las formaciones de trombos. Esto genera obstrucción de los pequeños bazos de los pulmones, por ejemplo, entonces este deja de recibir oxígeno”, describe Martínez.

Efecto boomerang

El Quédate en casa sirvió para retrasar los contagios pero también tuvo su efecto negativo, con la falta de asistencia a las consultas. Con los pacientes crónicos no fue la excepción, revela Martínez.

“Algunos pacientes como no iban a consultar o no retiraban su medicación, por ende se complicaban o presentaban complicaciones con mayor frecuencia. En el caso de las mujeres embarazadas que no acudían para los controles prenatales y tuvimos una cantidad inmensa de pacientes con partos prematuros”.

En contrapartida, puntualizó que se da una contradicción en muchos de los que no acuden a los hospitales. Evitan los servicios sanitarios pero no las situaciones y eventos donde se dan aglomeraciones sin ningún tipo de cuidado.

El profesional de la salud recuerda que si una persona tiene una enfermedad de base y empieza presentar síntomas, debe acudir inmediatamente al servicio de salud más cercano. a la consulta médica.

Entre las posibles señales se cuentan la fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo generalizado, problemas para respirar, etc.

“Estas personas están dentro de la categoría que consideramos vulnerables a que el virus pueda causarles una complicación de salud, debido a su condición e incluso puede llegar a ser mortal”, indicó.

Otro punto importante que mencionó Martínez es el hecho de que los cuidados deben seguir manteniéndose. Sobre todo de parte de los familiares de este tipo de pacientes.

Embed





Al tener una enfermedad de base, el organismo se encuentra diezmado para enfrentar al virus. Hernán Martínez, Servicios y Redes de Salud MSP.