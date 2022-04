Disidencia liberal pide informe sobre auditoría a Efraín

La solicitud emplaza a Efraín a que remita datos en relación con las cuentas del partido dentro de un plazo de 48 horas. El documento busca determinar si el proceso contable ya se inició o fue realizado, listado de las empresas invitadas, el pliego de bases y condiciones, actas de lecturas de las propuestas, resolución de designación de las personas que componen el comité evaluador, informe de evaluación, resolución de adjudicación, contrato e informe final si lo hubiere.

La solicitud surge ante el temor de que se haga una auditoría a la medida del precandidato a la presidencia de la República. Eso porque prácticamente copó los espacios financieros, cuando en una sesión extraordinaria del directorio atacada de ilegal por la disidencia se deshizo de Dionisio Amarilla, quien hasta entonces ocupaba el cargo de tesorero y era el más interesado a establecer el control.

“Hay un desvío de fondos en el partido, falsificaciones de facturas, adulteraciones, así como facturas no auténticas. Él dice que presentó los documentos en la Contraloría, en la SET y en otras instancias, pero son solo documentaciones, no hay una revisión exhaustiva al respecto, entonces existen ciertas dudas en su rendición de cuentas”, dijo Núñez a la radio 1020 AM.

Mandato. Cabe recordar que los trámites para la auditoría fue un mandato de la convención que se realizó en marzo. En dicha asamblea se rechazó el balance administrativo presentado por Alegre. La denuncia de la Contraloría partidaria era que de unos G. 92.000 millones que fueron transferidos en concepto de aportes, se malversó unos G. 70.000 millones.